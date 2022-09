Real Madrid : des nouvelles de Benzema sont tombées, les images sont parlantes

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le Real Madrid a fait le métier, hier, en s’imposant sur la pelouse du Celtic Glasgow (3-0), lors de son entrée en lice en Ligue des champions. Mais les Merengue ont aussi peut-être perdu gros. À la 26e minute, à la suite d’une course, Karim Benzema s’est mis à sérieusement grimacer en se tenant le genou droit. Le Français a bien essayé de continuer mais la douleur était trop forte et il a dû céder sa place à Eden Hazard (30e). On ne connaît pas encore la nature de sa blessure ni la durée de son indisponibilité mais elle s’apparente forcément à une mauvaise nouvelle.

Podcast Men's Up Life

Le Real pas très optimiste ?

« Je ne pense pas que ce soit sérieux. On en saura plus ce mercredi », a évacué Carlo Ancelotti. « Je ne pense pas que ce soit grave parce que dès qu’il ressent la moindre douleur, Karim ne préfère pas prendre de risque et demande à sortir », a indiqué Thibaut Courtois. « Je lui ai demandé ce qu'il s'était passé, il m'a dit qu'il a eu une douleur au genou à un moment donné. On va rentrer à Madrid et on espère que c'est pas trop grave », a développé Aurélien Tchouaméni.

L’émission El Chiringuito a, de son côté, suivi au plus près la sortie de Benzema vers le bus du Real Madrid après la rencontre. Le journaliste sur place a ainsi diffusé des images en constatant que le joueur de 34 ans avait encore du mal à s’appuyer sur son genou droit. « Le club n’est pas optimiste », a confirmé le programme Carrusel Deportivo dans la nuit.

😰 ¿COJEA BENZEMA A SU LLEGADA A MADRID? 😰



🤞 El francés sube al bus apoyándose en la rodilla afectada...



📽 IMAGEN @elchiringuitotv, desde Barajas, con @ChechuParraga. pic.twitter.com/IDpLYSRKLO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 7, 2022

Pour résumer Touché au genou droit et sorti lors de la large victoire du Real Madrid contre le Celtic Glasgow mardi en Ligue des champions (3-0), Karim Benzema (34 ans) n’est toujours pas au mieux sur le plan physique avant son retour en Espagne.

Bastien Aubert

Rédacteur