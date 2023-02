Real Madrid : des nouvelles inquiétantes de Benzema sont tombées !

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Sorti prématurément lors de la victoire ce jeudi du Real Madrid face à Valence (2-0), en match en retard de la 17e journée de Liga, Karim Benzema s'est de nouveau blessé. Cette fois-ci, à l'arrière de la cuisse droite.

Benzema incertain pour le Mondial des clubs !

Mais alors que l'attaquant français devrait passer ce samedi des examens supplémentaires pour connaître la nature exacte de sa blessure et sa durée d’indisponibilité, AS annonce que l'ancien Lyonnais se sentirait très fatigué et ce depuis plusieurs semaines. Forfait pour le déplacement ce dimanche (14h) à Majorque, Karim Benzema est incertain pour la Coupe du monde des Clubs, qui débutera mercredi prochain pour les Merengue.

