Real Madrid : des tensions inattendues émergent dans le vestiaire

La vie d'un club de foot n'est jamais un long fleuve tranquille, même quand tout lui réussi comme actuellement le Real Madrid. Carlo Ancelotti est confronté à ce que connaissent tous les entraîneurs bénéficiant d'un effectif élargi : le mécontentement de certains remplaçants. Ce problème de riche, l'Italien y est habitué mais il n'empêche que les médias se délectent de ces tensions susceptibles de déstabiliser le bel édifice si la situation s'envenime.

Modric, Güler et maintenant Nacho !

On sait que Luka Modric est le principal mécontent de son temps de jeu réduit. Ancelotti fait jouer avec parcimonie son meneur de jeu de 38 ans afin qu'il soit au maximum de ses capacités physiques dans le sprint final. Mais le principal intéressé, lui, pense pouvoir jouer tout le temps. Autre mécontent, Arda Güler, qui est passé du statut d'idole de la Turquie et de Fenerbahçe la saison dernière à celui de remplaçant. Le milieu offensif de 19 ans est impatient de faire ses preuves mais il y a meilleur que lui dans la hiérarchie. Enfin, et c'est la nouvelle du jour, Nacho Fernandez aurait la sensation de ne pas être considéré à sa juste valeur par son coach, selon The Athletic. Ce qui inciterait le défenseur central, qui joue beaucoup cette saison grâce aux nombreux blessures qui frappent ce secteur, à ne pas prolonger et à partir libre cet été. Des soucis, donc, mais rien de grave pour un Carlo Ancelotti maître dans l'art du management.

