Real Madrid : deux joueurs d'Ancelotti sont entrés dans l'histoire

Et un titre de plus pour le Real Madrid. Qui, à défaut de Liga promise au FC Barcelone, s'est adjugé la Coupe d'Espagne en battant hier samedi Osasuna sur le score de 2-1. Peut-être l'avez-vous déjà lu, mais Karim Benzema est également devenu, avec ce trophée, le joueur le plus titré du club espagnol, en compagnie du défenseur brésilien, Marcelo.

Un autre joueur de Carlo Ancelotti a marqué les esprits : Eduardo Camavinga. Car comme le précise le compte twitter stats foot, "il est devenu le plus jeune français à avoir remporté un championnat, la @ChampionsLeague et une Coupe Nationale en club."