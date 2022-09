Real Madrid : après Vinicius Junior, deux nouveaux Espagnols en janvier ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Après Vinicius Junior, deux autres Brésiliens de la Casa Blanca devraient recevoir leur passeport espagnol en janvier prochain, selon les informations d'ESPN. Il s'agit d'Eder Militao et Rodrygo. Le Real Madrid, qui n'a pas pu recruter Gabriel Jesus cet été car le club madrilène n'avait pas de place extra-communautaire, devrait donc en avoir trois de disponibles en début d'année prochaine.

🚨| Militao and Rodrygo expect to receive their Spanish passport in January. @ESPN