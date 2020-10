Real Madrid : direction la case prison pour un joueur de Zidane ?

Les mois se suivent et se ressemblent pour Luka Jovic au Real Madrid. Pas vraiment à son aise sur le terrain, 2 buts la saison passée, le Serbe n'a été titularisé qu'à deux reprises cette saison par son entraîneur, Zinédine Zidane, en championnat d'Espagne. Et, bien entendu, il n'a pas encore ouvert son compteur buts.

Plus embêtant, et même beaucoup plus, l'affaire qui est en train de prendre de plus en plus d'importance en Serbie. Il y a quelques mois, mais peut-être étiez-vous au courant, le joueur n'avait pas respecté le confinement à Madrid et avait retrouvé son pays d'origine pour participer à une fête. Ce qui était alors rigoureusement interdit.

Jovic a été attrapé par la patrouille et attend, depuis, une éventuelle condamnation. Problème, et l'information est relayée par Footmercato, l'agence de presse serbe, Tanjug, indique depuis peu que le procureur, dans ce dossier, réclame une peine de six mois de prison ! Toujours selon le même média, de nouvelles informations au sujet de Jovic sont attendues dans les prochain les heures.

Pour songer au Clasico, prévu demain face au Barça, on a connu meilleure préparation....