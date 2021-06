Real Madrid : Eden Hazard détruit publiquement comme jamais

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Il est parfois des propos qui font mal. Lancés sans aucune retenue avec une portée médiatique évidente. Ceux de José Mourinho, four entraîneur de l'AS Roma, au sujet du milieu e terrain belge, Eden Hazard, en font indéniablement partie. Au micro de talkSPORT dont il est consultant pour cet Euro 2020, le technicien portugais y est allé gaiement sur les performances du milieu de terrain madrilène.

Selon lui, les absences d'Hazard, depuis des mois, ne sont pas dues qu'à se seules blessures. Bien au contraire. Propos retranscrits par footmercato. "C'est un joueur incroyable avec des entraînements minables. Imaginez ce qu'il pourrait être avec une attitude super professionnelle à l’entraînement. Il vient sur le terrain tous les matins et... il ne fait pas beaucoup de travail. Quand il entre sur le terrain, on ne voit pas le reflet d'une semaine de travail, on ne voit que le reflet de son talent. Quand il est allé au Real Madrid, j'ai pensé : 'Ce gamin va aller dans le plus grand club du monde et il va ressentir une énorme pression pour être toujours au sommet, ce gamin va gagner le Ballon d'Or, parce qu'il est incroyable. En ce qui concerne sa forme physique, sa vitesse, sa condition, il serait un bien meilleur joueur s'il s'entraînait correctement."