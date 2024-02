Real Madrid : Eden Hazard révèle pourquoi il a échoué chez les Merengue

Ce samedi, France Football publie une longue interview d'Eden Hazard, dans laquelle le néo-retraité revient sur sa belle carrière. Sans regret, il explique avoir eu une hygiène de vie pas très professionnelle mais justifie cela par le fait que ses écarts étaient nécessaires à son bon équilibre mental. Et il pense que si son corps n'a pas suivi quand, en 2019, il s'est engagé avec le Real Madrid moyennant une indemnité de 115 M€, ce n'est pas à cause d'une mauvaise alimentation mais parce qu'il avait trop donné auparavant.

"J’étais triste pour les vrais supporters, déçu pour eux. Quand je suis arrivé, ils étaient plein d’espoir. J’ai un peu le sentiment de les avoir laissé tomber. J’ai envie de leur dire : "Eh, c’est pas de ma faute, mon corps m’a lâché. J’ai essayé, ça n’a pas réussi. Je suis désolé". Mon corps me fait payer toutes ces années où j’ai commencé tôt, charbonné sans quasiment jamais m’arrêter, tous les coups pris. Pas parce que j’ai mangé ci, ça. Je me le dis, je ne peux pas le prouver. Ceux qui connaissent tout vont dire "C’est parce qu’il n’a pas fait attention". J’accepte, chacun son avis. Je suis juste un peu triste que ça se termine comme ça. L’histoire parfaite aurait été hat-trick et ciao. À Lille, ça s’était bien terminé, à Chelsea encore mieux. Je savais que c’était fini et je n’avais même pas envie d’entrer. Déjà, peut-être que les gens allaient me siffler. "Ouh, ouh", pour une dernière, c’est nul. Eh, t’sais quoi, laisse-moi sur le banc, je profite."

