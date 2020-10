Real Madrid : en interne, Zidane a pris position pour Benzema face à Vinicius

La polémique générée mardi soir, à la mi-temps de Mönchengladbach-Real Madrid (2-2), par les propos de Karim Benzema à Ferland Mendy concernant l'individualisme de Vinicius Jr n'a fait qu'enfler en Espagne. Jusqu'à hier et la conférence de presse de Zinédine Zidane. S'il n'a pas cherché à nier les faits - après tout, les images sont indiscutables -, l'entraîneur français a assuré qu'il s'agissait d'un non-événement et que ce genre de tensions étaient tout à fait normales au sein d'un groupe.

"Zidane et Bettoni lui rabâchent tous les jours les mêmes choses"

« Je sais que Zidane et Bettoni (son adjoint) lui rabâchent tous les jours les mêmes choses, a confié un habitué de Valdebebas, le centre d’entraînement du Real Madrid, à L'Equipe. Ils lui expliquent que tout ne peut pas faire à mille à l’heure, que le football demande aussi de faire des pauses, de gérer le rythme et de lever les yeux. Le jour où il aura compris cela et qu’il le mettra en pratique, il sera un excellent footballeur. »

En interne, Zinédine Zidane a donc pris fait et cause pour Karim Benzema. D'ailleurs, l'entraîneur n'a pas attendu ce coup de sang du Lyonnais pour tenter de faire progresser l'ailier brésilien. En fin de saison dernière, voyant qu'il n'écoutait pas suffisamment, il s'était privé de ses services pour le sprint final de la Liga.