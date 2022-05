Real Madrid : encore un rebondissement dans l'affaire Gareth Bale !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Il est temps, grand temps, que l'aventure se termine au Real Madrid pour Gareth Bale. Hier, lors de la victoire contre l'Espanyol, qui permettait au club merengue de fêter un énième titre de champion, le Gallois n'était pas au stade, fêtant donc seul et loin de ses partenaires cette nouvelle distinction. Aussitôt critiqué, l'attaquant avait pris la peine de se justifier, expliquant qu'il soignait une blessure au dos.

Lui qui ne convainc plus grand monde a tout de même réussi à faire reconnaître cette blessure. Ce matin, en effet, il s'est ainsi rendu au centre d'entraînement afin de passer des examens, ce qui a été confirmé par le club madrilène à l'agence de presse EFE. Une agence qui précise que Bale est d'ores et déjà forfait pour le match de Ligue des Champions face à Manchester City en milieu de semaine.

So disappointed that I’m not able to be part of the celebrations this evening due to a bad back spasm but really proud of the team for winning the title! Enjoy tonight boys! #HalaMadrid pic.twitter.com/RbXttKwHSE