Real Madrid : Endrick se plaint déjà de la pression !

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Un seul but et une seule passe décisive en treize matches de championnat de Sao Paulo et de Supercoupe du Brésil. C'est peu dire que le rendement d'Endrick depuis le début de la nouvelle saison brésilienne est décevant. Les supporters attendaient bien plus de celui qui est présenté comme un futur grand alors qu'il n'a que 16 ans et qui jouera pour le Real Madrid à partir de 2024 moyennant 35 M€. Son entraîneur à Palmeiras, Abel Ferreira, a déjà demandé à ce que les attentes soient moins fortes à son égard. Et l'intéressé lui-même s'est ému d'avoir une telle pression sur les épaules dans les colonnes de GQ.

"Je n'ai pas demandé ça"

"Ça ne m'atteint pas de ne pas marquer parce que je sais que les choses vont s'améliorer de façon naturelle. Je dois simplement rester fort mentalement. Les critiques ne vont pas diminuer et il me faudra les supporter en permanence. Personne ne devrait avoir pitié de moi ou me mettre des petites tapes sur la tête. Pourquoi les médias sont-ils autant focalisés sur moi ? Je n'ai pas demandé ça. Il y a des moments où la ligne est franchie. "Ah, c'est le nouveau Pelé !" Mec, personne ne sera Pelé, le roi du football. Mais bon, il n'y a rien à faire, je ne peux pas demander aux gens qu'ils ne parlent plus de moi. Il y aura toujours des gens pour m'attaquer." Déjà écrasé par la pression alors qu'il joue chez le champion du Brésil et qu'il n'a pas encore mis un pied dans le plus grand club du monde...