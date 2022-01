Real Madrid : enfin une bonne nouvelle pour Benzema !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

La journée d'hier a tourné au vinaigre pour Karim Benzema. Titulaire contre Elche au Bernabeu, l'international français s'est d'abord illustré en ratant un penalty en début de rencontre puis en sortant suite à une blessure à la cuisse gauche en seconde période. Comme si cela ne suffisait pas, l’attaquant de 34 ans aurait été cambriolé à son domicile pendant la rencontre !

Un début de bonne nouvelle s’est esquissé depuis hier soir. « Ce n’est pas le même problème qu’il a eu à Saint-Sébastien. C’est un autre problème à l’ischio, a indiqué Carlo Ancelotti en conférence de presse d’après-match. On va évaluer tout ça lundi. J’espère qu’on pourra le récupérer très vite. » Edu Aguirre a confirmé la bonne impression de la blessure de Benzema chez l’intéressé lui-même. « Le joueur n’a pas ressenti de douleur trop vive et reste confiant sur le fait qu’il n’y ait pas de déchirure, a-t-il indiqué au micro d’El Chiringuito. Il est vraiment sorti par précaution. »

Il faut désormais attendre 24 heures minimum pour que la zone touchée soit moins enflammée et les examens médicaux fiables. Selon L’Équipe, l’idéal étant d’attendre 48 heures. Benzema devrait donc dans un premier temps passer une IRM ce soir mais ni le staff technique ni les médecins du Real Madrid ne montraient d’inquiétude majeure ces dernières heures.