Real Madrid, Equipe de France : grosse inquiétude pour Karim Benzema, touché à la cuisse !

L'Atlético Madrid a remporté la Liga grâce à sa victoire à Valladolid (2-1), alors que le Real Madrid a battu Villarreal (2-1) sur le fil avec un but et une passe décisive de Karim Benzema. Omniprésent, le capitaine merengue avait égalisé en début de seconde période mais son but avait été annulé par le VAR.

Mais sa soirée a été surtout marquée par une blessure en fin de rencontre. L'ancien joueur de l'OL, touché à la cuisse, est en effet sorti du terrain en boitillant et en grimaçant. Il se serait blessé sur l'action du but de Modric. Plus d'infos à venir, sans doute, lors du point-presse de Zinedine Zidane...