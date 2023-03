Real Madrid, Équipe de France : Ancelotti met son grain de sel dans l'affaire Benzema - Deschamps

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Présent ce mardi en conférence de presse à la veille du 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre Liverpool, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a évoqué la brouille entre Karim Benzema et Didier Deschamps.

Podcast Men's Up Life

"Benzema affecté ? Je ne pense pas qu'il s'en soucie"

"C'est une question plus personnelle. Didier Deschamps a été mon joueur et je le respecte beaucoup. Je ne mets pas le doigt dessus. En Italie, on dit que dans un couple, on ne met pas le doigt", a déclaré le technicien italien avant qu'on lui demande si cette affaire avec le sélectionneur des Bleus affectait Karim Benzema. "Je ne pense pas qu'il s'en soucie", a-t-il conclut à ce sujet.

⚽️ Real Madrid : Ancelotti offensif avant la semaine de tous les dangers #ButFC https://t.co/iBP1WB7Vxb — But! Football Club (@club_but) March 14, 2023

Pour résumer Présent ce mardi en conférence de presse à la veille du 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre Liverpool, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s'est exprimé sur l'affaire Benzema - Deschamps.

Fabien Chorlet

Rédacteur