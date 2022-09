Real Madrid, Equipe de France : Benzema a enfin tranché pour son retour

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Karim Benzema (34 ans) prend son mal en patience. Sorti sur blessure lors de la victoire du Real Madrid face au Celtic Glasgow (3-0) en Ligue des champions, l’attaquant du Real Madrid souffre d’une lésion au muscle semi-tendineux ainsi qu’une surcharge musculaire au quadriceps de la jambe droite.

« Il y a des possibilités, il progresse bien. Après, ce ne sera que si on a aucun doute qu'on le fera jouer contre l'Atlético Madrid », a affirmé Carlo Ancelotti hier en conférence de presse à la mi-journée. Depuis, des nouvelles fraîches du buteur du Real Madrid sont tombées.

Selon Edu Aguirre, Benzema ne prendra aucun risque et ne forcera pas un retour prématuré contre les Colchoneros dimanche pour le derby madrilène (21h). On peut aussi envisager qu’il devra également tirer un trait sur le prochain rassemblement des Bleus.