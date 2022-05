Real Madrid, équipe de France : après l'exploit contre City, Benzema veut remporter une bataille judiciaire

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Au lendemain du retentissant exploit du Real Madrid contre Manchester City en demi-finales de la Champions League (3-1), auquel il a largement participé avec sa passe décisive et son but, Karim Benzema aimerait remporter une nouvelle victoire, sur le terrain judiciaire cette fois. Non, il ne s'agit pas des suites de l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena mais de tweets diffamatoires de Damien Rieu.

Ancien porte-parole de Génération identitaire, désormais membre du parti d'Eric Zemmour, Rieu a publié deux messages sur les réseaux sociaux dans lesquels il parle du buteur merengue : « Intéressant de découvrir que Benzema fréquente l’imam Nourdine Mamoune qui vient d’être perquisitionné (ndlr : une opération menée trois jours après l’assassinat de Samuel Paty qui n’avait débouché sur aucune poursuite). Vivement que la justice s’intéresse aussi au financement des mosquées de Bron (ville du Rhône d’où est originaire Benzema) ». Rieu avait également associé une photo de joie du Madrilène avec des images de djihadistes, le tout accompagné de ce commentaire : « Je crois que Benzema veut nous faire passer un message ».

Pas inquiet pour un sou, Damien Rieu a accompagné sa comparution judiciaire d'un nouveau message sur Twitter : « Karim veut me faire taire… Dites-lui que j’ai gagné tous mes procès ». Notons qu'il n'est plus question de "Benzema" mais de "Karim"...

Pour résumer L'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France Karim Benzema a décidé de porter plainte pour diffamation à l'encontre de Damien Rieu, ancien porte-parole du groupuscule d'extrême droite Génération Identitaire, désormais membre du parti d'Eric Zemmour.

Raphaël Nouet

Rédacteur