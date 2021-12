Real Madrid, équipe de France : Karim Benzema à 10 longueurs d'un record historique de Thierry Henry

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Une incroyable frappe enroulée sans contrôle pour ouvrir le score dès la 4e minute, puis un but de renard des surfaces sur une remise involontaire d'un joueur de l'Athletic Bilbao à la 7e minute : Karim Benzema a une nouvelle fois frappé hier, permettant à un Real Madrid décimé de repartir avec les trois points de San Mamès. Mais le plus grandiose, c'est que l'attaquant a atteint la barre des 400 buts chez les professionnels sur sa première réalisation. Heureusement que ce n'était pas sur la seconde car il est resté allongé par terre après avoir pris un coup…

Dans le détail, cela donne 299 buts avec le Real Madrid, 66 avec l'OL et 36 avec l'équipe de France, soit 401. Encore dix buts et il rejoindra Thierry Henry à la première place des canonniers français. D'ici la fin de la saison, Karim Benzema pourrait donc devenir le buteur hexagonal le plus prolifique de l'histoire. Ce qui devrait faire taire les critiques à son sujet…

