Real Madrid, Équipe de France : l'affaire de viol visant Mbappé rebondit !

Après son escapade la semaine passée en Suède, Kylian Mbappé ferait l'objet d’une plainte pour viol et agression sexuelle. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le média suédois Expressen. Les faits dénoncés par la présumée victime se seraient déroulés dans la nuit du jeudi 10 octobre au vendredi 11 dans l’hôtel du centre-ville de Stockholm où séjournait l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France.

Mbappé faiblement suspecté !

Dans cette affaire, le capitaine des Bleus, qui parle d’une fausse information et agite l’idée d’un complot orchestré dans le cadre de son conflit avec le Paris Saint-Germain, ne serait actuellement que "raisonnablement soupçonné", soit le niveau le plus faible de suspicion et jouirait d’une totale présomption d’innocence. Tout comme la plaignante, Kylian Mbappé devrait être auditionné prochainement.

Real Madrid-star Kylian Mbappé investigated for rape after visit to Sweden.https://t.co/WxGVEmCLwY pic.twitter.com/2pvJm6O1nt — Expressen (@Expressen) October 14, 2024