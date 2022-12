Real Madrid, équipe de France : le doublé de Benzema a valu de nouvelles critiques à Deschamps

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

A l'instar de ce qui s'était produit en mai 2016, quand il ne l'avait pas retenu pour l'Euro suite à l'affaire de la sextape, Didier Deschamps va entendre parler de Karim Benzema à chaque fois que celui-ci marquera un but. Et il sera reproché au sélectionneur de l'équipe de France de se priver sciemment d'un des meilleurs attaquants du monde pour des raisons extrasportives. On en a eu une nouvelle illustration hier soir après le doublé du Madrilène sur la pelouse de Valladolid (2-0).

Tomas Roncero, journaliste à AS et participant à l'émission El Chiringuito, a envoyé une pique à Deschamps après le succès merengue dû au Ballon d'Or 2022 : "Ancelotti a la chance de pouvoir compter sur le meilleur gardien de la planète (Courtois) et le meilleur attaquant au monde, peu importe si Deschamps est déterminé à prouver le contraire. Benzema a mis 80 minutes pour trouver la bonne carburation et régler la mire mais, dans ces dernières minutes à La Pucela, il a dynamité le combattif et courageux Valladolid de Pacheta avec deux buts ayant réglé la question". Voilà qui ne risque pas de mettre un terme à la polémique sur la participation du natif de Bron à la Coupe du monde...