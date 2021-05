Real Madrid, Equipe de France : le véritable rôle de Zidane dans le come-back en Bleu de Benzema

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Consultant pour RMC du côté de Madrid, Fred Hermel a été, comme beaucoup, surpris de l'annonce de Didier Deschamps de rappeler Karim Benzema en équipe de France. Dans l'After Foot mardi soir, le journaliste suiveur du Real Madrid est revenu sur ce secret très bien gardé par les principaux intéressés.

Zinédine Zidane n'a pas voulu intervenir directement

« J'ai été scotché. Au Real, tout le monde l'était aussi. J'ai parlé ce matin avec un membre du staff technique qui n'était lui-même pas au courant. C'est dire si le secret était bien gardé », a glissé Fred Hermel, assurant que la décision avait bien été prise entre Benzema et Deschamps sans aucun médiateur au milieu... Pas même Zinédine Zidane.

« Zidane n'a joué aucun rôle et pour une raison très simple : Zidane ne supporterait pas qu'un autre entraîneur vienne se mêler de son boulot. Ça le rendrait malade et il ne ferait jamais ça. Il a toujours dit publiquement qu'il ne comprenait pas que Benzema ne soit pas en équipe de France etc. Il a eu un rôle indirect en soutenant Benzema et en faisant de lui peut-être le meilleur joueur français actuellement mais Zidane n'a pas décroché son téléphone pour prendre sa défense. Je n'y crois pas », assure le journaliste madrilène.

Le come-back de Benzema « un truc de dingue en Espagne »

En tout cas, le retour de Benzema en Bleus fait les choux gras de la presse espagnole : « C'est un truc de dingue en Espagne. Demain, il fera l'ouverture du journal AS alors qu'on a quand même une Liga qui se joue entre le Real et l'Atletico. On parle d'un grand journal sportif édité à Madrid et les pages 2-3 en ouverture du journal, ce sera sur l'équipe de France. Cela situe l'impact qu'a Benzema ici ».