Real Madrid, Équipe de France : pendant ce temps-là, Zidane régale sur un terrain...

Il est un entraîneur libre depuis son départ du Real Madrid il y a quelques jours. On parle ici de Zinédine Zidane dont on connaissait le talent rare et les gestes fous.

Comme le montre une vidéo parue sur les réseaux sociaux, notre Zizou national s'entretient parfaitement. Dans son complexe de foot à 5, à Aix-en-Provence et en compagnie de ses fils Luca, Théo et Elyaz, le numéro 10 des Bleus a une fois encore montré l'étendue de son talent.

Quelle classe...