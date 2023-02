Real Madrid, Équipe de France : son enfance, la Ligue des Champions, Benzema… Camavinga se livre !

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

À l’été 2021, le Real Madrid décide de lâcher 31 millions d’euros pour recruter le milieu de terrain du Stade Rennais, Éduardo Camavinga. À l'époque, le jeune français faisait le bonheur des Bretons, lui qui a débuté en Ligue 1 à seulement 16 ans. Arrivé très jeune en France, le milieu de terrain de 20 ans est revenu sur son enfance dans un long entretien accordé au Guardian.

« Je n'avais même pas deux ans quand nous sommes allés en France : Je ne m'en souviens pas du tout et nous n'en avons pas beaucoup parlé (avec sa famille). Les choses étaient difficiles en Angola, ma famille est venue en France pour avoir une vie meilleure. Il y avait beaucoup de guerres : c'est la seule chose que mon père me raconte. J'ai vu des photos de notre arrivée en France, certaines de moi encore bébé en Angola. Mon premier souvenir, c'est Lille, puis Fougères, puis Rennes », a confié le Français avant de revenir sur l’importance du football dans sa vie.

« Le football est ma vie », a-t-il expliqué, « Tous les amis que je me suis faits dans la vie l'ont été grâce au football. J'ai obtenu mon diplôme scolaire grâce au football aussi. J'ai tellement de choses à remercier à ce sport. Mon père et ma mère sont fiers de moi. C'est en partie grâce au football que je suis devenu ce que je suis », a lancé le milieu de terrain du Real Madrid.

Une fierté de gagner la Ligue des Champions

Remplaçant de luxe la saison dernière avec le Real Madrid, Éduardo Camavinga a été à de nombreuses reprises plusieurs fois décisifs en phase finale en Ligue des Champions. Un sacre dont il a bien participé. Sur le banc quand la Casa Blanca était menée, à chaque fois que le Français est renté sur la pelouse, le Real Madrid s'est qualifié au tour suivant.

« Nous avons gagné, c'est ce qui me rend heureux. Si je suis là (sur le banc), c'est pour jouer. Quand j'entre en jeu, c'est pour aider, donc je suis content », a-t-il d’abord expliqué avant de revenir sur le match face à Manchester City. « Les gens disaient que nous étions morts. J'ai vu une statistique à la télévision plus tard. C'était pendant le match contre Manchester City et c'est apparu sur l'écran : 99% de City sont passés, 1% de Madrid. Les gens pensent que Madrid est mort, mais Madrid n'est jamais, jamais mort », a-t-il confié au média britannique.

Gagner la Ligue des Champions à 19 ans, rien d’incroyable pour Éduardo Camavinga « Je ne dirais pas que c'est normal de gagner la Ligue des champions, mais j'ai juste profité du moment. J'y penserai davantage quand je serai plus âgé : ma première année et nous avons gagné la Ligue des champions. Mais il y a une culture ici qui veut que vous en gagniez beaucoup », a-t-il expliqué.

Le grand frère Benzema

Dès son arrivée au Real Madrid, Éduardo Camavinga a été pris sous son aile par le génie français, Karim Benzema, « Karim est spécial pour moi. Ferland (Mendy) aussi. Quand je suis arrivé, il a été le premier à me donner des conseils. Et ils me disent directement si je joue mal. Ensuite, Ancelotti est très proche de nous. il rend les choses agréables », a-t-il expliqué au Guardian. Une belle manière pour les Anglais de redécouvrir l’international français avant le Liverpool – Real Madrid de ce soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions.