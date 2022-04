Real Madrid : et maintenant, Benzema sert à taper sur Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Cristiano Ronaldo et Karim Benzema sont arrivés en même temps au Real Madrid, à l'été 2009. Mais le Portugais était déjà une superstar, suite à son explosion au Real Madrid, alors que le Français était une promesse. José Mourinho n'avait d'ailleurs pas manqué de lui conseiller d'imiter son aîné de deux ans et de devenir plus tueur devant le but. De fait, pendant toute leur période de cohabitation, soit jusqu'en 2018, Benzema était considéré comme un complément de Ronaldo, pas son égal. Mais pour Antonio Cassano, c'est une erreur. L'ancien attaquant italien estime que la vraie star dans l'histoire, c'était KB9...

"Dans le football, il n’y a pas que les titres et les buts qui comptent. Zidane a marqué peu de buts mais il est l’un des grands joueurs de l’histoire. Riquelme aussi. Il faut des buts et des titres mais ce ne sont pas les choses les plus importantes. Cristiano Ronaldo doit prier le matin et dire : "Merci Benzema d’avoir joué avec moi" Ronaldo marque et il marquera toujours mais c’est un joueur différent. Benzema est un avant-centre mais c’est aussi un Zidane, c’est un 9, c’est un 10 et un 9 et demi." Benzema meilleur que Ronaldo ? Disons plutôt qu'ils n'ont pas le même jeu, donc que la comparaison ne s'impose pas...

Cristiano Ronaldo should pray in the morning and say 'thank you, Karim Benzema' https://t.co/jr1K3NFBIt — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 11, 2022

Pour résumer Après avoir été présenté comme le partenaire idéal de Cristiano Ronaldo pendant leur passage commun au Real Madrid, Karim Benzema est aujourd'hui vu comme le meilleur des deux par l'ancienne gloire italienne Antonio Cassano.

Raphaël Nouet

Rédacteur