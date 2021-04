Real Madrid : fatigué, Zinédine Zidane aurait déjà entériné son départ cet été !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

S'il est encore sous contrat jusqu'en juin 2022, Zinedine Zidane envisage bel et bien de rendre son tablier au Real Madrid en fin de saison. Largement relayée par la presse catalane, l'information émane de la chaîne Télé Madrid.

D'après le média de la Capitale, « Zizou » serait fatigué « physiquement et mentalement » de cette saison. Tellement fatigué qu'il envisage de démissionner et donc de s'asseoir sur les 13,5 M€ net par an de son ultime année de contrat.

Il ne prend pas cette décision pour les Bleus ou la Juve

Si le Real est toujours en course pour le titre de Liga et la victoire finale en Ligue des Champions, Zinédine Zidane a beaucoup souffert dans la gestion de son effectif. Une gestion plus compliquée que lors de son premier passage. Agacé par la remise en cause médiatique permanente dont il faisait l'objet avec chaque défaite, le Marseillais a également entretenu des rapports plus tendus avec son président Florentino Perez.

Désormais, à chaque fois qu'il est interrogé sur son avenir, Zidane préfère penser au jour le jour. Pour autant, et comme l'assure Télé Madrid, il n'y a aucun calcul derrière cette décision même, à l'été 2021, les bancs de l'équipe de France et de la Juventus de Turin pourraient tous deux se libérer...