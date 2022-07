Real Madrid, FC Barcelone : alors que son avenir se joue aujourd'hui, l'UEFA torpille encore la Super League

Nous l'évoquions dimanche, la Super League joue sa peau en ce début de semaine. Depuis hier, ses avocats plaident sa cause devant la Cour européenne de justice, située au Luxembourg. Si les juges estiment que l'UEFA et la FIFA exercent un monopole illégal sur les compétitions footballistiques, alors la compétition portée par le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin pourra voir le jour. Sinon, elle sera à ranger définitivement aux oubliettes.

Mais l'UEFA a décidé de ne pas attendre le verdict pour passer à l'attaque. D'après Bloomberg, l'instance, qui a déjà repensé la Champions League, pourrait recevoir un chèque de deux milliards d'euros de la part de diffuseurs nord-américains (NBC, ESPN, CBS, Amazon, Apple, etc) pour la reine des compétitions. De quoi calmer les velléités de départ de certains. Même si le nœud du problème n'est pas tant la volonté d'être toujours plus riche que d'avoir son mot à dire sur les grandes décisions stratégiques...

Today, it’s UEFA vs Super league at the ECJ. If the Court recognises the SL, it will give green light to a new competition, without UEFA being able to make any sanctions. Should the Court decide in UEFA’s favour, they will be even stronger in the management of all competitions. pic.twitter.com/yUoWI6jhn4