Real Madrid, FC Barcelone : Benzema a signé un exploit digne de Messi

Rien ne semble vraiment linéaire au Real Madrid cette saison. Après de bons débuts en Liga, les hommes de Zinédine Zidane ont baissé de pied pour se reprendre le week-end dernier en remportant le Clasico contre le FC Barcelone (3-1). En Ligue des champions, ce manque de constance existe aussi. Battus à domicile en ouverture par le Chakhtior Donetsk (2-3), les Merengue ont pris un point à Moenchengladach miraculeux après avoir été menés de deux buts (2-2).

Benzema est un monstre de régularité

Comme très souvent, Karim Benzema a sonné la révolte madrilène en réduisant le score à trois minutes de la fin du temps réglementaire. En plus d'être décisif, l’attaquant tricolore a signé une performance remarquable de régularité en marquant un but pour la 16e année consécutive en Ligue des champions.

Seul Lionel Messi a pour l'instant réalisé pareille prouesse. Cristiano Ronaldo a par exemple marqué lors des 14 dernières éditions à partir des phases de poule (15 si l'on compte son but en qualifications en 2005-2006 avec Manchester United). De plus, Benzema totalise désormais 66 réalisations en C1 et figure en cinquième position des meilleurs buteurs de tous les temps dans la compétition. CR7 (130 buts), Messi (116), Raul (71) et Robert Lewandowski (68) le devancent dans ce classement prestigieux.