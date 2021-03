Real Madrid, FC Barcelone : Benzema en sauveur des Merengue, Haaland pour retenir Messi

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

Marca : Benzema veut la Liga

Comme souvent, le Real Madrid a été très laborieux dans le jeu hier contre Elche. Comme souvent, il a fait preuve d'une force morale incroyable pour retourner une situation bien mal embarquée, à savoir gagner un match qu'il perdait à 20 minutes de la fin. Et comme souvent, c'est Karim Benzema qui a joué les sauveurs, inscrivant un doublé, dont le deuxième but dans les arrêts de jeu. Il était donc logique que Marca lui consacre sa Une du jour.

AS : la Liga s'enflamme

Quasiment la même photo de joie que Marca pour l'autre grand quotidien sportif madrilène. Mais AS s'attarde davantage sur la course au titre, que Getafe a relancé en arrachant un bon 0-0 à l'Atlético Madrid alors qu'il a terminé le match à dix. Du coup, le Real Madrid, victorieux d'Elche (2-1), revient à six longueurs du leader colchonero. Et le Barça, qui accueillera Huesca lundi, sera à quatre points en cas de succès.

🗞️ Esta es nuestra #PortadAS de hoy, domingo 14 de marzo

📰 LaLiga se incendia pic.twitter.com/OB8vOAgnJD — Diario AS (@diarioas) March 13, 2021

El Mundo Deportivo : bataille pour Haaland

Objectif prioritaire de Joan Laporta pour convaincre Lionel Messi que l'ambition est de retour au FC Barcelone (et donc de prolonger), Erling Haaland est convoité par les plus grands clubs de la planète. Le Real Madrid, les deux clubs de Manchester, Liverpool, Chelsea, la Juventus… Tous veulent le géant norvégien, ce qui promet une belle bataille à coups de millions. Surtout que le Borussia Dortmund et son agent, Mino Raiola, ont affirmé qu'ils ne feraient aucun cadeau.