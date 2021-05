Real Madrid, FC Barcelone : les Bleus, Mbappé... Benzema se confie après avoir remporté un prix de prestige devant Messi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Karim Benzema continue de garnir son armoire à trophées ! L'attaquant du Real Madrid, auteur de 22 réalisations en 33 rencontres de Liga, a une nouvelle fois porté l'attaque de la Casa Blanca cette saison en championnat, mais également en Ligue des Champions. Si les hommes de Zinedine Zidane sont toujours en course pour le titre sur la scène nationale, c'est bel et bien en partie grâce aux prestations hors-normes de l'ancien lyonnais.

Intenable sur le front de l'attaque des Merengue de par son réalisme et son sens du collectif, KB9 a remporté le Onze d'Or du meilleur joueur de la saison 2020-2021, décerné par les lecteurs d'Onze Mondial, devant Lionel Messi et Robert Lewandowski. Après avoir reçu cette nouvelle distinction, Karim Benzema a accordé une interview au magazine, évoquant d'ailleurs son retour en équipe de France et sa future association avec Kylian Mbappé.

"C’est une fierté, ça fait un moment que j’attends ça"

Karim Benzema Credit Photo - Icon Sport

Sa joie après avoir reçu le Trophée : "Déjà, je vais remercier tous ceux qui ont voté pour moi. J’ai ce super trophée, c’est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. C’est tout le travail que je fais depuis un moment au Real Madrid. Je peux te dire que je suis vraiment, vraiment content d’avoir gagné ce trophée qui est important pour moi. Je remercie tout le monde."

Son retour en Bleus : "C’est plus qu’être heureux. C’est une fierté, ça fait un moment que j’attends ça. J’ai toujours travaillé, je n’ai jamais baissé les bras, jamais lâché. Au final, c’est une récompense. Voilà, super content, je suis pressé d’être là-bas, de m’entraîner, de commencer les matchs. C’est une équipe avec de tels talents, de tels joueurs, que j’ai envie moi aussi de jouer dans cette équipe.

Son association avec Mbappé : "C’est clair, c’est clair, j’ai eu beaucoup de retours. Après, ça peut être que facile. C’est vrai que c’est un jeune joueur, mais très, très talentueux. Moi, j’aime bien ses mouvements, comment il joue au foot. Maintenant, à nous de bien nous entendre sur le terrain, mais de toute façon, je n’ai aucun doute là-dessus. Après, il ne faut pas se focaliser sur le duo Mbappé-Benzema. Il y a beaucoup de joueurs de grand talent dans cette équipe : Griezmann, Giroud, Pogba, Dembélé, Coman, Ben Yedder... Le danger peut venir de partout et tant mieux pour la France."