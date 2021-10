Real Madrid, FC Barcelone : Benzema rêve de Ballon d'Or, Laporta charge Messi et le PSG

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

A la veille de la finale de la Ligue des Nations qui opposera l'Espagne à la France à San Siro, Marca consacre sa Une aux pépites de la Roja, dont Yeremy, Gavi et Bryan. Le Barcelonais, devenu le plus jeune international de l'histoire de la sélection, a impressionné les observateurs en demi-finales contre l'Italie (2-1).

Le quotidien a obtenu une interview de l'attaquant du Real Madrid avant le choc entre l'Espagne et la France. Il y affirme sa volonté de remporter le Ballon d'Or, fait l'éloge de la performance de la Roja face à l'Italie mais aussi de Kylian Mbappé et exprime son bonheur de jouer dans un Bernabeu dont les travaux en font le stade du futur.

🚨| "I dream about winning the Balon D'OR" - an interview with Benzema. “Spain has played a great match vs Italy, it'll be a great final”; "Mbappé is a phenomenon for his age & his football"; "Playing at the Bernabéu after rebuild will be like playing in the future." @diarioas pic.twitter.com/QKFWFKPYv2