Real Madrid, FC Barcelone : Benzema superstar, Xavi de retour chez les Blaugrana ?

Marca : Benzema, 200 buts plus tard

Il y a douze ans, Karim Benzema inscrivait le premier de ses 200 buts pour le Real Madrid. Arrivé dans l'ombre de Cristiano Ronaldo, l'attaquant français est aujourd'hui le fer de lance de Merengue qui pointent en tête de la Liga au moment de recevoir le Villarreal d'Unai Emery.

AS : Asensio se réinvente

Auteur d'un triplé lors du 6-1 contre Majorque mercredi soir, Asensio a changé beaucoup de choses en dehors des terrains. AS explique qu'il a désormais une salle de sport chez lui, qu'il fait attention à son alimentation et est, de façon plus globale, plus investi dans son métier. Un changement qui porte ses fruits.

Sport : bienvenue, Ansu Fati !

Blessé depuis un an, le prodige barcelonais a fait son retour à l'entraînement collectif. Les Blaugrana, en très grande difficulté actuellement, espère qu'il pourra refouler les terrains dès ce week-end contre Levante.

El Mundo Deportivo : l'option Xavi prend de l'épaisseur

Alors que le président du FC Barcelone, Joan Laporta, préférait Roberto Martinez pour succéder à Ronald Koeman, estimant Xavi pas assez sûr pour entraîneur une équipe de très haut niveau, il se serait rangé à l'avis des autres dirigeants. Le milieu de la belle époque pourrait bientôt débarquer.

