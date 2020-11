Real Madrid, FC Barcelone : Bolt s'incline devant CR7, les socios toujours derrière Messi

Marca : Usain Bolt à la fête mais modeste devant CR7

Le quotidien le plus lu d'Espagne organise son Sport Week-end 2020. Les plus grands champions de tous les sports sont attendus du côté du Metropolitano de l'Atlético pour des remises de trophée et autres interviews exclusives. Comme sur les pistes, Usain Bolt a devancé tout le monde et déjà accordé la sienne, qui fait la Une de l'édition du jour. Dedans, le sprinteur jamaïcain, dingue de foot, reconnaît qu'aujourd'hui, Cristiano Ronaldo le battrait en vitesse pure.

AS : Modric va revenir en pleine lumière

Désormais utilisé avec parcimonie par Zinédine Zidane au Real Madrid, Luka Modric va accumuler les matches lors des prochaines semaines car Casemiro a été testé positif à la Covid-19 alors que Federico Valverde est blessé. Un bonheur pour les fans du magicien croate.

Mundo Deportivo : feu vert à une prolongation de Messi

Le quotidien catalan a sondé les supporters du FC Barcelone sur plusieurs sujets brûlants. Déjà, ceux-ci ne veulent pas qu'Ousmane Dembélé soit vendu cet hiver. Ils le voient comme le remplaçant naturel à Ansu Fati, blessé pour quatre mois. Et surtout, ils ne diraient pas non à une prolongation de Lionel Messi, pourtant décidé à partir l'été dernier.