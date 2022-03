Real Madrid - FC Barcelone : Courtois fait son mea culpa après l’humiliation

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Thibault Courtois et ses coéquipiers sont passés au travers de leur match contre le FC Barcelone. À l’arrivée une lourde défaite (4-0) à domicile et beaucoup de colère à la suite de cet affront. Le gardien du Real a fait son mea-culpa.

Sur son compte Twitter, il a posté un long message pour les supporters : « Hier était un triste jour, mais nous sommes une équipe. Que nous gagnions ou perdions, c’est ensemble et c’est comme ça que nous réagirons. Je sais que c’est encore douloureux d’y penser et de vous demander cela, mais ayez confiance, cette équipe va tout donner pour gagner tous les titres en jeu. Nous sommes dans la meilleure position pour y parvenir et nous sommes le Real Madrid, nous devons être à la hauteur de notre histoire et de vous, les Madridistas. Aujourd’hui plus que jamais Hala Madrid. »

Ayer fue un día triste pero somos un equipo. Ganemos o perdamos lo hacemos juntos y de la misma forma reaccionaremos. Sé que aún es doloroso pensarlo y pedirlo, pero confiad en que este equipo va a dar todo por ganar los títulos que tenemos en juego. pic.twitter.com/NmlCViHaj4 — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) March 21, 2022

Pour résumer Le Real Madrid s’est lourdement incliné sur sa pelouse lors du Clasico contre le FC Barcelone, le 20 mars. Au lendemain du match, Thibault Courtois s’est exprimé sur Twitter et s'excuse auprès des supporters du Real Madrid.

Adam Duarte

Rédacteur