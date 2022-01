Real Madrid, FC Barcelone : Coutinho, Dembélé, Griezmann, Hazard... le pire transfert de l'histoire de la Liga désigné !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Cette période de l'année est toujours propice aux bilans en tous genres. Le quotidien Sport s'est lancé dans celui des recrues les plus catastrophiques de l'histoire de la Liga. Son critère principal ? Le rapport qualité-prix. En faisant cela, il était évident que le top 5 serait occupé par des joueurs du Real Madrid et du FC Barcelone, les deux clubs les plus puissants d'Espagne (et de la planète). Philippe Coutinho, recrue la plus onéreuse de l'histoire (160 M€ déboursés par le Barça), avait une bonne tête de champion.

Mais il a été devancé sur le fil par Eden Hazard ! Le Belge du Real Madrid a certes coûté moins cher que le Brésilien (140 M€) mais ses stats sont plus catastrophiques (5 buts et 6 passes décisives en deux ans et demi, cinq fois moins que Coutinho). L'erreur de casting est total avec l'ancien Lillois, qui a généré tant d'excitation chez les supporters au moment de son recrutement à l'été 2019. Entre blessures et prestations décevantes, il constitue un flop monumental. Le plus grand de l'histoire, donc, pour Sport, qui a également nominé Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann. Ce qui fait tout de même trois Barcelonais dans le Top 4 !

#OpiniónSPORT 🔴



💥 ¿Es Hazard el peor fichaje de la historia de la Liga?



🗣️ "Lleva solamente cinco goles y seis asistencias en dos años y medio. En este tiempo ha jugado solamente 58 partidos"



✍️ @ErnestFolch https://t.co/QcnSFjIttZ — Diario SPORT (@sport) January 6, 2022