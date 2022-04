Real Madrid, FC Barcelone, Juventus : Ceferin attaque à nouveau la Superleague

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Focalisés sur le sprint final de leurs saisons respectives et sur le recrutement estival, les patrons du Real Madrid, du FC Barcelone et de la Juventus Turin ne communiquent plus autour du projet de Superleague. Mais il semblerait que celui-ci soit toujours d'actualité, si on en croit la sortie du président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, sur le sujet lors du bilan financier 2021 de l'instance. Dans une lettre, le dirigeant a allumé Florentino Pérez, Joan Laporta et Andrea Agnelli.

"Le football européen a résisté à de nombreux défis, faisant preuve d'unité, de respect et de dévotion au jeu que tout le monde aime. Et, encore une fois, il en est ressorti plus fort que jamais. L'un des moments de la saison 2020/21 que je n'oublierai jamais est la révolte des supporters dans toute l'Europe contre le projet de Superleague. Le football appartient aux joueurs et aux supporters. Les réactions du coeur se sont rapidement diffusées des rues et des stades à tout le monde du ballon rond. Il n'a fallu que quelques minutes pour que le château de carte, mal construit, s'effondre."

"Les trois clubs qui persistent dans leur tentative de ressusciter ce projet ont été les premiers à s'inscrire à la Champions League 2022. Ils ont lancé l'idée au milieu d'une pandémie et ils ont voulu la relancer pendant qu'une guerre faisait rage en Europe. La Superleague est contraire aux principes clef du sport européen : les montées et descentes sur le mérite sportif, les recettes qui sont reversées au jeu. Des principes qu'à l'UEFA, nous soutenons et défendons. Beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte mais l'UEFA reverse quasiment l'intégralité de ses recettes générées par la Champions League et les autres compétitions."

