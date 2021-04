Real Madrid, FC Barcelone, Juventus : quatre clubs fondateurs de la Super League menacés par l'UEFA

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Dans un entretien accordé à l'Associated Press (AP), le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a menacé le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus Turin et l'AC Milan, qui n'ont pas quitté totalement le projet de la Super League.

"Il est clair que les clubs devront décider s'ils sont en Super League ou s'ils sont un club européen. S'ils disent que nous sommes une Super League, alors ils ne jouent pas en Ligue des champions, bien sûr... et s'ils sont prêts à le faire, ils peuvent jouer dans leur propre compétition", a lancé le patron de l'UEFA.

Exclusive: UEFA President Aleksander Ceferin warns 4 teams still clinging to Super League to abandon the breakaway idea or face being banned from the Champions League.



AC Milan, Barcelona, Juventus & Real Madrid https://t.co/vOJzOeSrXM