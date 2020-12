En une décennie sous les couleurs du Real Madrid, Karim Benzema a écrit sa légende. L'ancien Gone a levé tous les trophées possibles, et surtout il a été déterminant par ses buts et son dévouement pour le collectif. Alors que Zidane était en difficulté la semaine dernière, le buteur français a décidé de sauver la place de son compatriote en inscrivant deux doublés face au Borussia Mönchengladbach (2-0), en ligue des Champions, et à l'Athlétic (3-1), en Liga.

Selon Opta, Benzema en est à 32 doublés dans le championnat espagnol. Seuls deux monstres ont fait mieux : Cristiano Ronaldo (51) et Lionel Messi (78). Cette statistique vient confirmer à quel point le numéro 9 de la Maison Blanche est depuis bien des années au sommet du football européen.

34 - Karim Benzema has scored 34 braces in Liga since his debuts in the competition in 2009/10, only Lionel Messi (78) and Cristiano Ronaldo (51) have done more over the period. Podium. pic.twitter.com/SWPvtk0YKY