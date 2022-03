Real Madrid, FC Barcelone : la dernière folie de Florentino Pérez identifiée, record du monde pour le Clasico

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Marca : 91.553, record mondial

Hier soir avait lieu le quart de finale retour de la Champions League féminine au Camp Nou entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Un Clasico qui a attiré 91.553 spectateurs, nouveau record mondial pour un match féminin. Tous les médias espagnols parlent de ça aujourd'hui, et pour cause ! Même les quarts de la C1 masculine ne proposeront pas meilleure affluence ! Pour information, le Barça s'est imposé 5-2 et est qualifié pour les demies. Il a gagné tous ses matches cette saison, toutes compétitions confondues...

AS : le Real vise Bellingham pour 2023

S'il compte frapper fort cet été au niveau du recrutement des attaquants, le Real Madrid a déjà une idée pour son intersaison 2023. Il souhaiterait en effet s'attacher les services du milieu de terrain anglais Jude Bellingham (20 ans), devenu une pièce maîtresse du Borussia Dortmund depuis un an et demi. Le joueur formé à Birmingham représente l'avenir à son poste.

📰 Ya está aquí la portada de AS del jueves, 31 de marzo

🗞️ Bellingham para 2023 pic.twitter.com/LYGAOC0pEd — Diario AS (@diarioas) March 30, 2022

Sport : record et goleada

Le quotidien catalan revient évidemment sur l'énorme affluence du Camp Nou hier pour le Clasico. En rappelant qu'en octobre, la version masculine de ce même match avait attiré 7.000 spectateurs de moins...

#PortadaSPORT 🗞



👏🏻 ¡Histórico! Récord y goleada



🧐 Dembélé condiciona el fichaje de Raphinhahttps://t.co/UFv9dahxkh — Diario SPORT (@sport) March 30, 2022

El Mundo Deportivo : 91.553, Barça, record du monde

A l'instar de Marca, El Mundo Deportivo a pris une photo du Barça-Real d'hier et l'a étalée sur sa Une mais également sa dernière de couv' ! Un cliché à la hauteur de la performance et de ce nouveau record mondial. Dans le même temps, au Parc des Princes, PSG-Bayern établissait un record d'affluence en France... à 22.000 spectateurs.

🔵🔴 BARÇA, RÉCORD DEL MUNDO



🗞 La portada de hoy pic.twitter.com/ukfmMRk12J — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 30, 2022

Pour résumer Le milieu anglais de Dortmund Jude Bellingham serait dans le viseur du Real Madrid pour l'été 2023. Et le Clasico féminin disputé hier en Champions League s'est tenu devant plus de 90.000 spectateurs, nouveau record mondial.

Raphaël Nouet

Rédacteur