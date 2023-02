Real Madrid, FC Barcelone : la Maison Blanche à l'origine de l'affaire Negreira ?

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Chaque jour qui passe voit son lot de révélations sur l'affaire Negreida, du nom de cet ancien arbitre et membre du conseil de l'arbitrage qui a reçu pendant des années des montants importants du FC Barcelone. La justice espagnole enquête sur cette affaire, qui pourrait entraîner des sanctions exemplaires si jamais il s'avère que les fonds en question ont servi à influer sur le cours des matches. Principal visé, le club catalan a prévu de communiquer officiellement sur le sujet le mardi 7 mars, soit cinq jours après le Clasico en Coupe du Roi et douze avant celui en Liga.

Ce dimanche, Marca publie un article explosif prouvant que le Real Madrid est à l'origine de cette affaire. Pas directement car la Maison Blanche n'a jamais eu de preuves concrètes que quelque chose de louche se passait au niveau des arbitres. Mais depuis vingt ans et l'arrivée de Florentino Pérez à la présidence, le champion d'Europe a multiplié les plaintes à l'encontre de la Liga et de la Fédération concernant des nominations d'arbitres ayant des contentieux avec lui ou des changements inopportuns. José Mourinho fut l'un des plus virulents à cet égard. Cela peut paraître ironique pour un club accusé par tous ses concurrents (dont l'Atlético hier !) d'avoir les arbitres dans la poche mais il semblerait qu'en Espagne, tout le monde ait l'impression que les coups de sifflet sont en sa défaveur...