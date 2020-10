Real Madrid, FC Barcelone : la réussite programmée de Hazard, le plan de Koeman pour le Barça

Marca : Real Madrid-Cadix, le derby des Fernandez

Une fois n'est pas coutume, le quotidien sportif le plus lu d'Espagne ne fait pas sa Une avec une vedette du Real Madrid ou du FC Barcelone. Il est question ce jeudi du match entre le Real Madrid et Cadix, qui opposera deux frères, Nacho et Leo Fernandez. L'interview croisée se conclut par une maxime souvent entendue : sur le terrain, il n'y a pas d'amis ni de famille.

AS : Courtois confiant envers Hazard

Reprenant une interview du gardien belge du Real Madrid à l'émission El Larguero, le quotidien sportif titre sur la certitude de Thibault Courtois concernant la réussite d'Eden Hazard chez les Merengue. Actuellement blessé, comme souvent depuis son arrivée à l'été 2019, l'ancien joueur de Chelsea n'a pour le moment pas justifier la confiance de Florentino Pérez et Zinédine Zidane.

Mundo Deportivo : le plan de Koeman

EMD consacre sa Une au plan de Ronald Koeman pour relancer le FC Barcelone. Le Hollandais a visiblement bien travaillé son sujet avant de revenir dans le club qu'il a fréquenté étant joueur puisqu'il a décidé de combler toutes les carences observées ces dernières années. Par exemple l'intensité dans les entraînements, qui faisaient que les Blaugranas ne parvenaient plus à hausser le rythme dans les grands matches.