Real Madrid, FC Barcelone : la Super League divise le monde, 350 M€ tout de suite pour chaque participant

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Marca : clameur contre la Super League

Alors que le Real Madrid est un membre fondateur de la Super League et Florentino Pérez son premier président, le quotidien pro-Merengue se positionne ouvertement contre. Il rappelle que ce projet est rejeté en bloc par les gouvernements, les clubs modestes, les entraîneurs, les joueurs, les supporters et même par les observateurs neutres.

AS : le football se déchire

Magnifique Une de l'autre quotidien sportif madrilène. On y voit un terrain football avec une énorme faille au milieu. Façon de représenter la division créée par la Super League, avec les douze riches d'un côté et tout le reste de l'autre. AS fait le tour de toutes les menaces pesant sur les séparatistes, même si Florentino Pérez a tenu à les minimiser durant l'émission El Chiringuito.

🗞️ Esta es nuestra #PortadAS de hoy, martes 20 de abril

📰 El fútbol se rompe pic.twitter.com/tIB4DeLKJR — Diario AS (@diarioas) April 19, 2021

El Mundo Deportivo : 350 M€ tout de suite

Le quotidien pro-FC Barcelone s'attarde sur le montant astronomique qui sera versé à chaque participant de la Super League : 350 M€, versés immédiatement. Pour des clubs frappés par la crise économique, c'est inespéré, surtout pour le Barça, dont le déficit flirte avec le milliard. D'ailleurs, EMD a mis une photo de Lionel Messi en Une, façon de dire qu'avec autant d'argent, Joan Laporta n'aurait aucun problème pour convaincre sa star de rester, que ce soit en lui assurant un gros salaire ou en réalisant un gros recrutement.