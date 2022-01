Real Madrid, FC Barcelone : la Super League prend un nouveau scud de l'UEFA

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

C'était la journée des pontes du football mondial ! D'un côté, le président de la FIFA, Gianni Infantino, s'est permis de faire une déclaration honteuse sur le football africain et la géopolitique. De l'autre, celui de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a cru bon de reparler, via un communiqué, de la Super League, alors que ça fait plusieurs semaines qu'on n'entend plus parler de ce projet sulfureux, porté par le FC Barcelone et le Real Madrid...

"Nous disons non à la Super League des égoïstes et non aux propositions extravagantes sur la Coupe du monde. Mais oui, oui, oui, pour travailler ensemble afin de protéger et renforcer notre modèle, qui fonctionne dans l'intérêt du football européen et de la société. Il n'y a pas de place pour l'interprétation ou la négociation." A l'automne, il était question d'un nouveau lancement de la Super League pour le printemps, avec une formule revue et corrigée pour permettre d'intégrer le plus grand monde sur la base du mérite sportif.

