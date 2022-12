Real Madrid, FC Barcelone : la Superligue a revu sa copie et aguiche tout le monde

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

La Superligue change son discours ! Elle se définit aujourd'hui comme une "compétition méritocratique, sans places fixes, dans laquelle chaque équipe aura le droit de rêver et de se qualifier"… Si ce projet est pour l’instant utopique, les créateurs rêvent toujours de renverser les compétitions actuelles organisées par l’UEFA.

"Nous avons le plus grand respect pour les tribunaux, mais la Super League est une nécessité structurelle et sera adaptée à la réalité qui existe après l'arrêt de la Cour de justice de l'UE (CJUE), nous discutons déjà avec les autorités à Bruxelles pour le faire. J'espère que l'autre partie aura le même respect", a expliqué Bernd Reichart, PDG de A22 Sports Management, à l'origine du projet. L'UEFA et la FIFA sont prévenus...