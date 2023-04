Real Madrid, FC Barcelone : Laporta a mis Pérez en rogne

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Joan Laporta a tenu ce lundi matin une conférence de presse pour évoquer les accusations dont le FC Barcelone fait l'objet suite aux révélations de l'affaire Negreira. Le président du club catalan a tout nié en bloc et a accusé le Real Madrid.

"Il y a un club qui s’est porté partie civile, le Real Madrid. C’est un club qui, historiquement, a été favorisé par les décisions arbitrales. Un club qui a été considéré comme l’équipe du régime. (…) Il convient de rappeler que, pendant sept décennies, la plupart des présidents du CTA étaient d’anciens socios, anciens joueurs ou anciens dirigeants du Real Madrid. Pendant 70 ans, les gens chargés d’imposer la justice sur le terrain étaient des gens liés au Real Madrid. Que ce club estime être lésé est un exercice de cynisme sans précédent. J’ai confiance que la justice fasse tomber les masques et les mette à leur place. (…) Nous ne sommes pas dans le projet Super League à cause du Real Madrid, mais à cause de nos convictions. Le Real Madrid a fait un exercice de cynisme, et ça m’a beaucoup gêné. Je n’ai pas aimé leur hypocrisie, c’est un club historiquement favorisé par l’arbitrage."