Real Madrid, FC Barcelone : le Real en terrain maudit, De Jong devenu intouchable au Barça

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Marca

Marca consacre sa Une au match du Real Madrid sur le terrain de Villarreal, où le club merengue reste sur 5 nuls consécutifs.

#LaPortada 🗞️ Expediente X: cinco empates en las cinco últimas visitas del Real Madrid al campo del Villarreal pic.twitter.com/Cch01vrQla — MARCA (@marca) January 6, 2023

AS

AS aussi propose une Une sur le match du Real à Villarreal, en mettant en avant le fait que Carlo Ancelotti pourra compter sur tout son monde, et notamment sur le duo Modric-Kroos, qui n'a plus été aligné depuis novembre.

📰 Esta es la #PortadAS del 7 de enero



⚪ Con todos pic.twitter.com/kel1F0WDtt — Diario AS (@diarioas) January 7, 2023

Mundo Deportivo

Le quotidien catalan évoque en Une l'épineux dossier de la succession de Sergio Busquets au Barça. Avec deux principales options : Ruben Neves et Martin Zubimendi. Et deux autres qui mènent à Ngolo Kanté et Jorginho.

Sport

Selon Sport, le successeur de Busquets est déjà au Barça. Xavi envisagerait en effet de confier le rôle à Frenkie de Jong, qu'il considèrerait comme « intouchable », alors qu'il était poussé vers la sortie cet été...