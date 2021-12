Real Madrid, FC Barcelone : les Merengue chauds pour le derby, Cavani et Torres pour les Blaugrana ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Marca : Samba pour le derby

En attendant de savoir si Karim Benzema et Luis Suarez seront rétablis pour le choc de demain soir, les grands animateurs offensifs du derby devraient être Vinicius Jr, qui marche sur l'eau avec le Real Madrid depuis le début de saison, et Cunha. Marca rappelle que les Colchoneros en sont à dix matches sans victoire contre leurs voisins en Liga…

AS : Cerezo, "nous sommes une équipe de vainqueur"

L'autre grand quotidien sportif madrilène publie une interview d'Enrique Cerezo, président de l'Atlético comptant le plus de matches à son actif. Et le principal architecte du retour au sommet des Colchoneros, champions en titre alors qu'il avait fait un tour en L2 il y a vingt ans. Avant le derby, le patron du club rappelle combien la victoire est dans les gènes des Matelassiers.

🌖 ¡Buenas noches!



📰 Ya tenemos #PortadAS para el 11 de diciembre



🗣️ Cerezo: "Somos un equipo ganador" pic.twitter.com/xXza72pbCl — Diario AS (@diarioas) December 10, 2021

Sport : Torres au Barça, ça brûle

Manchester City et le FC Barcelone seraient tout proches d'un accord pour le transfert de Ferran Torres. Les Catalans offriraient 45 M€ plus 15 M€ d variables pour l'attaquant espagnol. Les Anglais, qui ne comptent plus vraiment sur lui, devraient donner leur feu vert dès l'ouverture du marché des transferts le 1er janvier.

#PortadaSPORT 🗞



💥 Ferran Torres, a punto



✅ El Barça arrasa en el Emirateshttps://t.co/RykpNILFvx — Diario SPORT (@sport) December 9, 2021

El Mundo Deportivo : un plan d'attaque avec Cavani pour le Barça

En plus de Ferran Torres, le FC Barcelone pourrait se lancer à l'assaut d'Edinson Cavani, selon El Mundo Deportivo. L'attaquant uruguayen veut quitter Manchester United, où Cristiano Ronaldo l'a envoyé sur le banc. Il a certes un gros salaire mais pourrait faire des efforts afin de porter le maillot blaugrana.