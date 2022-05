Real Madrid, FC Barcelone : les Merengue éclipsent totalement les Blaugrana avant leur finale de Champions League

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Marca : soulève-la une autre fois !

Pas la plus belle des Unes pour le quotidien sportif le plus lu d'Espagne, qui a pris le blason de la Champions League, l'a orné d'un 13 se faisant remplacer par un 14, tenu à bout de bras par David Alaba. On se souvient que le défenseur autrichien avait célébré le troisième but de Karim Benzema contre le PSG en soulevant une chaise dans les airs...

AS : le ciel attend

AS, en revanche, signe une Une magnifique avec des détourés à foison de Madrilène et de Liverpuldians, rappelant que les Merengue trouveront, sur la route d'une 14e Champions League, le meilleur LFC des dernières années. Vainqueurs de la League Cup et de la Cup, les hommes de Jürgen Klopp n'ont été devancés que par Manchester City - et de peu - en Premier League. Ils chercheront une septième victoire en C1 à Saint-Denis.

📰 Ya está aquí la portada de AS del sábado, 28 de mayo

🏆🇪🇺 El cielo espera pic.twitter.com/R1NDJnYMk1 — Diario AS (@diarioas) May 27, 2022

Sport : super finale !

Même le quotidien catalan consacre sa Une à la finale de la C1, occultant le FC Barcelone. Sport a choisi de mettre en avant le meilleur joueur de chaque équipe, à savoir Mohamed Salah et Karim Benzema. C'est qu'un Ballon d'Or pourrait être au bout du chemin pour l'un des vainqueurs du prestigieux trophée...

El Mundo Deportivo : Lewandowski, optimiste

Même titre et même joueurs mis en avant que Sport pour El Mundo Deportivo ! Du coup, on s'attardera sur le petit encadré en bas de page dans lequel il est dit que Robert Lewandowski est optimiste pour son transfert au FC Barcelone, étant donné que le Bayern Munich pousse fort pour recruter Sadio Mané... qui affronte justement le Real Madrid ce soir en finale de Champions League avec Liverpool.

Pour résumer Une fois n'est pas coutume, il n'y en a que pour le Real Madrid ce samedi 28 mai dans les médias espagnols, étant donné que les Merengue pourraient remporter leur 14e Champions League s'ils parviennent à battre Liverpool.

Raphaël Nouet

Rédacteur