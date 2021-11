Real Madrid, FC Barcelone : les Merengue en quête de 1000e but, les Blaugrana toujours vivants

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Marca : 41 jours sans gagner au Bernabeu

Ce soir, Karim Benzema fera son retour dans le onze de départ pour accueillir le Shakhtar Donetsk en Champions League. Les Merengue ont l'obligation de s'imposer pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles étant que, comme le Marca le souligne, cela 41 jours et un 6-1 sur Majorque qu'ils n'ont plus gagné au Bernabeu. Ils restent sur une défaite contre le Sheriff Tiraspol (1-2) à domicile en C1 et sur deux 0-0 (Villarreal, Osasuna) en Liga.

AS : cette nuit, 1000 !

Magnifique Une de l'autre quotidien pro-Real Madrid, qui fait du 1000e but en Coupe d'Europe des clubs champions/Champions League le principal objectif de la soirée merengue. On y apprend que Miguel Munoz a inscrit le premier but du Real en C1 en 1955, Alfredo Di Stefano le 100e, Ferenc Puskas le 200e et Cristiano Ronaldo le 800e… et le 900e ! Enorme !

Sport : ils sont vivants !

Le FC Barcelone était au pied du mur hier soir à Kiev. Dans l'obligation de gagner mais privé de nombreux titulaires, il s'est imposé grâce à un but d'Ansu Fati. Le géant catalan, battu 0-3 lors des deux premières journées, peut désormais se qualifier pour les 8es de finale à condition qu'il batte le Benfica Lisbonne, l'un de ses bourreaux, lors du prochain match.

El Mundo Deportivo : Fatigol et Xavi en Une

Le quotidien catalan divise, comme souvent, sa Une en deux. La plus grosse partie est consacrée à "Fatigol", surnom de l'héritier de Lionel Messi, Ansu Fati, auteur d'un but vital à Kiev. L'autre concerne Xavi, qui dirige ce soir Al-Sadd pour la dernière fois. Si tout va bien…