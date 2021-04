Real Madrid, FC Barcelone : les Merengue euphoriques après le Clasico, les Blaugranas crient au scandale

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Marca : le Real arme son pistolet

Jeu de mots difficilement traduisible aujourd'hui en Une du quotidien sportif le plus lu d'Espagne. "Arma el taco" fait à la fois référence à la talonnade (taco) magistrale de Karim Benzema sur l'ouverture du score du Real Madrid face au Barça (2-1) hier soir mais aussi au fait de recharger son arme. Une façon de dire que les Merengue ont à la fois fait le plein de confiance et qu'ils étaient plus dangereux que jamais, eux qui ont pris les commandes de la Liga en attendant le résultat de l'Atlético aujourd'hui. En bref, le Real a gagné sur tous les fronts hier !

AS : leader épique

L'autre quotidien pro-Real souligne le très bon match des deux ennemis séculaires, sous une forte pluie. Les Merengue et les Blaugranas se sont rendus coup pour coup dans un sommet qui n'a pas déçu. Et qui a fini par sourire au Real Madrid dans un scénario mille fois vu, celui du réalisme madrilène et des regrets catalans, qui s'estiment floués par l'arbitrage.

El Mundo Deportivo : coup de barre !

On a connu le média catalan beaucoup plus virulent ! Sur sa Une, EMD regrette la mauvaise première période du FC Barcelone mais également le poteau en fin de partie. Pas un mot en revanche sur les accrochages dans la surface du Real Madrid qui auraient pu aboutir à des pénaltys.