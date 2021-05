Real Madrid, FC Barcelone : les Merengue hurlent au scandale, les Blaugrana veulent mettre la pression

Zapping But! Football Club Real Madrid - Chelsea : le comparatif de la valeur des effectifs

Marca : la question des mains peut plomber le foot

Depuis le nul entre le Real Madrid et le FC Séville (2-2) dimanche soir, la question des pénaltys sifflés pour des mains dans la surface fait débat en Espagne. Faut-il sanctionner à chaque fois que le ballon touche le bras, même de façon intentionnelle ? Ce qui est sûr, c'est que les Merengue ont été victimes de trois décisions litigieuses sur les trois dernières rencontres et que ça leur a coûté des points…

#LaPortada "El tema de las manos se puede cargar el fútbol" 🗞https://t.co/A9Rksajk98 — MARCA (@marca) May 11, 2021

AS : la main noire

L'autre quotidien sportif pro-Real Madrid évoque également la problématique arbitrale du Real Madrid mais va plus loin que Marca en parlant de "mano negra", sous-entendant qu'il y aurait un complot contre les Merengue. Ce qui serait ironique vu que le club le plus titré d'Espagne est justement accusé de manipuler les sifflets depuis des décennies. AS se lamente du fait que la règle sur les mains dans la surface a changé deux fois au cours des deux dernières années et qu'elle devrait encore varier à l'intersaison !

📰 Aquí tenéis nuestra portada de hoy, martes 11 de mayo

🗞 MANO NEGRA pic.twitter.com/0QsfpNsKAZ — Diario AS (@diarioas) May 10, 2021

El Mundo Deportivo : gagner et mettre la pression

Depuis son nul contre l'Atlético (0-0), le FC Barcelone n'a plus son destin en main pour le titre de champion. Il doit gagner ses trois derniers matches, dont celui de ce soir à Levante, et espérer un faux des Colchoneros mais aussi du Real Madrid. Le miracle doit prendre forme dès ce soir avec une victoire attendue en pays valencian.