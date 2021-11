Real Madrid, FC Barcelone : les Merengue mettent les Blaugrana à 10 points, Xavi a du boulot

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Marca : le Real à dix points du FC Barcelone

Sans briller, le Real Madrid prend ses aises en tête de la Liga. Les hommes de Carlo Ancelotti ont dominé le Rayo Vallecano (2-1) au Bernabeu hier grâce à un Toni Kroos excellent. La bonne nouvelle pour eux, c'est qu'après son incroyable match nul à Vigo (3-3), le FC Barcelone se trouve à dix longueurs, englué dans le ventre mou du classement.

AS : un leader aux deux visages

Pour AS, si le Real Madrid a fait le job en battant le Rayo dans le mini-derby pour conforter sa place de leader et larguer le FC Barcelone dans la course au titre, il n'a pas montré son meilleur visage. Ses individualités ont encore fait la différence mais le jeu collectif peine à se mettre en place, même si Carlo Ancelotti assure que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.

🌙¡Buenas noches!

🗓️Esta es nuestra #PortadAS de hoy, 7 de noviembre

📰Un líder con dos caras pic.twitter.com/NHc5QGYv55 — Diario AS (@diarioas) November 6, 2021

Sport : tu as du boulot, Xabi !

Le match nul du Barça à Vigo alors qu'il menait 3-0 à la pause prouve que le mal est profond chez les Blaugrana. Sport a choisi une photo de Xavi à son arrivée à l'aéroport de Barcelone pour l'apostropher en Une. Oui, l'ancien milieu de terrain de légende a du boulot devant lui pour faire du FCB une équipe compétitive…

El Mundo Deportivo : Xavi a du travail

La même Une que Sport pour El Mundo Deportivo ! A savoir une photo de Xavi mise en parallèle avec la débâcle catalane face au Celta Vigo hier soir. L'enfant de Terrassa va prendre en main l'équipe dès cette semaine, même si elle sera privée de ses internationaux. Il aura quinze jours pour mettre en place ses idées avant le derby face à l'Espanyol.

🗞 El empate del Barça y la victoria del Real Madrid protagonizan las portadas deportivas de este domingohttps://t.co/7Xt9EcA3EH — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 7, 2021